.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
26 марта 2026 года 09:40
Страховое законодательство может быть изменено
|0
Александр Мелехов/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Страховое законодательство может быть изменено - обсуждается освобождение страховщиков от выплат при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности клиента, пишет "Коммерсантъ". В настоящее время, даже с учетом указания таких исключений в договорах, суды зачастую принимают сторону страхователя. ЦБ поддерживает изменения, предлагая внести поправки в профильный закон о страховой деятельности. Как отмечает собеседник "Коммерсанта", предлагается прописать положение, что договором страхования могут быть предусмотрены случаи, не являющиеся страховыми и зависящие от действий страхователя. По словам экспертов, предложения ЦБ являются первым шагом к решению проблемы. Дополнительная регламентация на уровне профильного закона "привнесет большую стройность во взаимоотношения страховщиков и их клиентов в оценке принимаемых на страхование рисков", считает руководитель юридической дирекции "Совкомбанк Страхование" Игорь Дячишин. "Для окончательного устранения коллизий изменения логично было бы со временем закрепить в ГК", - говорит советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, страхование, изменение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.