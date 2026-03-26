26 марта 2026 года 09:40

Страховое законодательство может быть изменено

Александр Мелехов/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Страховое законодательство может быть изменено - обсуждается освобождение страховщиков от выплат при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности клиента, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время, даже с учетом указания таких исключений в договорах, суды зачастую принимают сторону страхователя. ЦБ поддерживает изменения, предлагая внести поправки в профильный закон о страховой деятельности. Как отмечает собеседник "Коммерсанта", предлагается прописать положение, что договором страхования могут быть предусмотрены случаи, не являющиеся страховыми и зависящие от действий страхователя.

По словам экспертов, предложения ЦБ являются первым шагом к решению проблемы. Дополнительная регламентация на уровне профильного закона "привнесет большую стройность во взаимоотношения страховщиков и их клиентов в оценке принимаемых на страхование рисков", считает руководитель юридической дирекции "Совкомбанк Страхование" Игорь Дячишин. "Для окончательного устранения коллизий изменения логично было бы со временем закрепить в ГК", - говорит советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.


Ключевые слова:    РФ,  страхование,  изменение

 
