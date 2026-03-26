Аграрии просят вернуть экспортные пошлины на удобрения и ввести квоты для внутреннего рынка

26 марта. FINMARKET.RU - Рост цен на— более чем на 30% с начала года — может привести к снижению урожайности. Сельхозпроизводители уже обратились в Минсельхоз с просьбой принять меры, сообщают «Известия».

После отмены экспортных пошлин внутренняя стоимость фактически сравнялась с внешним рынком, а по некоторым позициям возник дефицит. В ведомстве сообщили о приостановке экспорта аммиачной селитры, которой стало не хватать отечественным аграриям. Там также отметили, что в настоящий момент действует комплекс мер для гарантированного обеспечения сельхозпроизводителей удобрениями, который позволяет поддерживать стабильную ситуацию на рынке. При этом, по данным источников редакции на рынке, сейчас обсуждается месячный запрет на экспорт всех удобрений.

Экспортныена удобрения в России действовали с сентября 2023-го до конца 2024 года. Они были направлены на защиту внутреннего рынка от необоснованного повышения цен и поддержку рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Однако с 1 января 2025-го они были обнулены. Это решение было связано с повышением для производителей налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом, как объяснял Минфин, оно может способствовать увеличению объемов экспорта.

«Цена на удобрения на внутреннем рынке резко выросла и стала рекордной, а по многим позициям стал наблюдаться дефицит. Таким образом, в связи с неквотируемым вывозом и необлагаемыми экспортными пошлинами на минеральные удобрения внутренняя стоимость выравнивалась с внешнерыночной», — сообщил главе Минсельхоза председатель ассоциации Олег Сирота.

В документе подчеркивается, что в условиях реализации государством мер по сдерживанию роста цен на сельхозпродукцию аграрии фактически лишены возможности переложить дополнительные расходы на удобрения на конечную стоимость своей продукции. При этом сокращение их использования также недопустимо, поскольку несет высокий риск снижения урожайности, а для самой отрасли — риски потери рентабельности и даже банкротства производителей. Подтверждает это то, что за последние пять лет минеральные удобрения подорожали гораздо больше, чем сельхозпродукция.

«Без стабилизации ситуации аграрную отрасль может ожидать существенное снижение сельхозпроизводства. Это усложнит выполнение целевого показателя по увеличению к 2030 году объема производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го, установленного указом президента от 7 мая 2024 года № 309. Ассоциация предлагает рассмотреть возможность принятия мер по снижению и стабилизации цен. Таким шагом могло бы стать ограничение экспорта минеральных удобрений», — говорится в документе..