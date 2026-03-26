В России начали охлаждать топливный рынок

26 марта. FINMARKET.RU - Петербургская биржа с 25 марта снизила предел повышения цены на бензин АИ-92 и АИ-95, межсезонное и летнее дизтопливо до 0,01% с 0,05%. Возможность снижения котировок сохранена на уровне до 10%. Об этом говорится в сообщении биржи для участников торгов, опубликованном в отраслевых Telegram-каналах.

На Петербургской бирже “ Коммерсанту ” подтвердили, что снизили допустимый шаг на рост котировок для этих нефтепродуктов по поручению правительства.

По итогам первых торгов после изменения параметров лимита котировки скорректировались.

Стоимость АИ-92 25 марта по индексу европейской части России снизилась на 1,2%, до 67,65 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,6%, до 72,02 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо на бирже подешевело на 3,5%, до 65,15 тыс. руб. за тонну.

Аналогичные лимиты биржа вводила осенью 2025 года в условиях рекордного роста котировок из-за внеплановых остановок НПЗ и нехватки топлива в некоторых регионах. Мера позволила снизить ажиотаж на рынке, но объемы продаж снижались до многолетних минимумов, пишет "Ъ".

Оптовые цен на бензин и дизтопливо росли с конца февраля, прибавив с тех пор более 12%. Динамика поддерживается глобальным ростом котировок из-за военных действий на Ближнем Востоке.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что для стабилизации ситуации правительство в том числе обсуждает введение запрета на экспорт бензина для производителей, который был снят с февраля. Для остальных участников рынка ограничения действуют до 31 июля. Источник уточняет, что решение о введении полного запрета на экспорт бензина уже подготовлено и может быть принято 27 марта. По его словам, запрет может быть введен на три месяца.