ЦБ поддержал идею выявить среди клиентов МФО нуждающихся в госпомощи

26 марта. FINMARKET.RU - ЦБ поддержал идею выявить среди клиентовнуждающихся в госпомощи, это поможет гражданам выйти из трудной жизненной ситуации вместо обращения за займами, пишут "Ведомости".

Банк России счел «интересной» идею депутатов провести в отдельных субъектах эксперимент сверки заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), чтобы выявить среди них малообеспеченных и предложить им государственную соцподдержку вместо кредитной кабалы. Об этом говорится в письменных ответах ЦБ на вопросы партии «Единая Россия», которые были направлены во фракцию и комитет по финрынку в связи с предстоящим отчетом ЦБ в Госдуме. Подлинность письма подтвердил собеседник в нижней палате. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также подтвердил подлинность переписки, отметив, что это стандартная процедура перед отчетом ЦБ.

Клиентами МФО, как правило, являются граждане с невысокими доходами, которые берут микрозаем под высокий процент в связи с кратковременной текущей нехваткой денежных средств на необходимые расходы, пишут депутаты «Единой России». Но у правительства есть меры поддержки малообеспеченных семей – пособия, механизм так называемого социального контракта и проч., напоминают они.

Поэтому депутаты предлагают ЦБ совместно с Минтрудом и Соцфондом провести в качестве эксперимента в ряде субъектовсверку граждан, имеющих невысокие доходы и прибегающих к услугам МФО, чтобы предложить им имеющиеся меры социальной поддержки и помочь выйти из трудной жизненной ситуации вместо обращения за займами.

ЦБ выразил готовность принять участие в проработке предложенного механизма, в том числе в режиме эксперимента в выбранных субъектах РФ, говорится в ответе регулятора. Например, сверку можно провести через микрокредитные компании, 100% акций которых принадлежат субъекту или он является их единственным учредителем, предложил Центробанк.

При этом поддержка граждан с высоким уровнем закредитованности и низкими доходами, по мнению ЦБ, должна исходить из характеристик заемщика и оказываться независимо от того, где человек оформил ссуду – в банке, кредитном кооперативе или МФО. Также необходимо урегулировать вопрос передачи и обработки персональных данных и сведений о финансовых операциях, отмечает регулятор. Практическая реализация мер поддержки в отношении указанной категории граждан возможна только при наличии предусмотренных федеральным бюджетом лимитов на оказание предлагаемых мер социальной поддержки, заключает ЦБ.