Автообмен информацией между ЦБ и ФНС для выявления доходов через переводы может заработать в 2027 г.

26 марта. FINMARKET.RU - Механизм обмена информацией между, который призван устранить пробелы в налоговом контроле за доходами граждан, как ожидается, заработает в следующем году, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

О подготовке Минфином законопроекта, предусматривающего расширение обмена данными между ФНС и ЦБ для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц, сообщили ранее на этой неделе со ссылкой на источники "Ведомости".

"Это информационный обмен в автоматическом режиме между Центробанком и ФНС России в части операций по счетам там, где сработали индикаторы риска", - пояснил Сазанов.

Перечень этих индикаторов будут разрабатывать совместно ФНС и ЦБ, сообщил он. "Но естественно, они будут искать признаки осуществления предпринимательской деятельности (в происхождении доходов, поступающих через переводы между физлицами)", - добавил замминистра.

Сейчас запросить данные у банков ФНС может только при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований, отмечали "Ведомости". При этом переводы между физлицами зачастую не облагаются налогом, поскольку формально могут рассматриваться как безвозмездные поступления. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие "подарки" нередко маскируются платежи по фактическим сделкам - например, за услуги или аренду. Это создает "серую зону", в которой доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Документ вносит изменения в ФЗ "О налоговых органах Российской Федерации" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".