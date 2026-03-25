Рынок pre-IPO пытается выйти из состояния стагнации

25 марта. FINMARKET.RU -пытается выйти из состояния стагнации. По итогам прошлого года объем размещений снизился в два раза, а в первом квартале 2026 года к размещению приступила лишь вторая компания, пишет "Коммерсант" . Развитие сегмента сдерживает слабая конъюнктура фондового рынка, высокая ключевая ставка и дорогие услуги брокеров. Тем не менее участники фондового рынка ожидают в этом году несколько крупных сделок, преимущественно в сфере IT, в результате чего объемы размещений могут выйти на уровень 2024 года.

По оценке управляющего партнера BITL Павла Бурова, в 2026 году можно будет увидеть 3-5 крупных сделок с объемом более 500 млн рублей и до 20 сделок объемом выше 200 млн рублей каждая. По оценке члена совета директоров инвестплатформы Brainbox.vc Сергея Егорова, в этом сегменте ожидаются крупные раунды размещений компаний из сегмента робототехники, а также нейротехнологий. Также значительную часть готовящихся pre-IPO составляют "IT-маркетплейсы, которые не попали в первую волну размещений", нишевые компании из сферы фармацевтики и пищевой промышленности, логистические операторы, а также производители стройматериалов, указывает начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.