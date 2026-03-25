25 марта 2026 года 08:58
Вклад креативных отраслей в ВВП увеличится до 7,7% в 2036 году
Александр Щербак/ТАСС
25 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года. Целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки вклад креативных отраслей увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% ВВП в 2036 году, пишет "Коммерсант". Необходимым условием долгосрочного роста сектора названо развитие экспорта «творческих» товаров и услуг — его доля в общем объеме поставок должна вырасти с 1,9% до 4,4%. По мнению экспертов, ключевым риском для реализации стратегии является дефицит финансирования — как государственного, так и частного. Ключевым же риском для исполнения стратегии директор центра "Российская кластерная обсерватория" ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко называет дефицит финансирования как государственного, так и частного. "Креативные индустрии - это экономика, а она требует инвестиций. На словах об энтузиазме далеко не уедешь",- говорит эксперт. Он отмечает, что мегапроекты, объединяющие разные креативные индустрии, системно воздействующие на экономику, способные в краткосрочном периоде продемонстрировать результат, требуют соответствующего финансирования.
Ключевые слова: Россия, ВВП, креативность
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
