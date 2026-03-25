Вклад креативных отраслей в ВВП увеличится до 7,7% в 2036 году

25 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовится внести в правительство проект Стратегии развития креативной экономики в РФ до 2036 года. Целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки вклад креативных отраслей увеличится с нынешних 4,2% до 7,7%в 2036 году, пишет "Коммерсант" . Необходимым условием долгосрочного роста сектора названо развитие экспорта «творческих» товаров и услуг — его доля в общем объеме поставок должна вырасти с 1,9% до 4,4%. По мнению экспертов, ключевым риском для реализации стратегии является дефицит финансирования — как государственного, так и частного.

Ключевым же риском для исполнения стратегии директор центра "Российская кластерная обсерватория" ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко называет дефицит финансирования как государственного, так и частного. "Креативные индустрии - это экономика, а она требует инвестиций. На словах об энтузиазме далеко не уедешь",- говорит эксперт. Он отмечает, что мегапроекты, объединяющие разные креативные индустрии, системно воздействующие на экономику, способные в краткосрочном периоде продемонстрировать результат, требуют соответствующего финансирования.