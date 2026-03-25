Недружественные страны лишились в РФ свыше $600 млрд доходов

25 марта. FINMARKET.RU -недружественных стран за период с 2022 по 2025 г. недополучили в России свыше $610 млрд выручки и как минимум $16 млрд чистой прибыли. Если в 2021 г. они заработали более $280 млрд, то в последующие четыре года – в среднем на $153 млрд меньше нормы ежегодно.

Сотня крупнейших из них за четыре года утратила доходы в России на $348 млрд и чистую прибыль на $16 млрд, подсчитали "Ведомости" по данным отчетности компаний. Зато бизнес дружественных стран удвоил свои активы и выручку, которая в 2024 г. превысила $42 млрд.

"Ведомости" проанализировали данные о 4265 работавших в России иностранных компаниях, из которых 2350 (или 55%) продолжали активность в нашей стране, тогда как приостановили деятельность или ушли 1915 фирм. В частности, ушли или приостановили деятельность 1820 из 3420 компаний недружественных стран. Больше трети из них (1320) из года в год раскрывали финансовые показатели, что позволяет оценить общий масштаб потерь.

Совокупно за 2022–2025 гг.доходов превысили $610 млрд. Если в 2021 г. компании недружественных стран выручили в России более $280 млрд, то в 2022 г. – $173 млрд, в 2023 г. – $130 млрд, в 2024 г. – $103 млрд и примерно столько же в 2025 г. Разница с базовым для сравнения 2021 годом близка к $153 млрд ежегодно.

Аналогичные подсчеты по чистой прибыли выявили потери как минимум в $16 млрд за четыре года. Причем ушедшие потеряли $26 млрд, тогда как оставшиеся иностранцы из недружественных стран оказались в плюсе на $10 млрд.

Большую часть потерь понесла сотня крупнейших по выручке корпораций недружественных стран. Крупные компании сворачивали бизнес в России активнее, тогда как небольшие чаще предпочитали оставаться. Первые оказались под беспрецедентным давлением акционеров и инвесторов, для них решение остаться означало репутационные потери, превышающие краткосрочную прибыль, а также риск вторичных санкций, поясняет генеральный директор Baikal Lobridge Эдуард Войтенко. В крупных корпорациях приоритет отдается не конкретному активу, а защите глобального портфеля. В свою очередь, малый и средний иностранный бизнес чаще оставался, потому что зачастую имеет узкую нишу, что делает его критически важным для локального рынка, а цену выхода - неподъемно высокой. Кроме того, у него нет обязательств перед биржевыми регуляторами и инвесторами и он менее заметен для санкционных органов.