За переводами между физлицами расширят контроль

24 марта. FINMARKET.RU - Минфин подготовил законопроект, предусматривающий расширение обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц, пишет "Коммерсантъ".

Документ внесен в правительство. Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путем от других граждан, фактически остается вне поля зрения налоговых органов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие "подарки" нередко маскируются платежи по фактическим сделкам - например, за услуги или аренду. Это создает "серую зону", в которой доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ. "Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.