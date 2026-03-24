Как МСП адаптируются к росту налоговой нагрузки и падению выручки

24 марта. FINMARKET.RU - В этом году большинство малых и средних предприятий (МСП) из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки столкнулось с ухудшением ведения бизнеса, показалаи результаты опроса "Опоры России" о последствиях изменения налоговых условий, пишет "Коммерсант"

Согласно опросу "Опоры России" (участвовало 3,3 тыс. респондентов), подавляющее большинство малых и средних предприятий (94,7% опрошенных) столкнулось с ухудшением условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом. Значительными негативные изменения считают 76,5% респондентов. Причин тому несколько: падение выручки в начале года (отмечают 68,7%), снижение рентабельности и падение спроса. Рост налоговой нагрузки отметили 86,4% опрошенных.

Не всем предпринимателям удалось адаптироваться к новым условиям - о фактическом прекращении деятельности заявили 5,4% опрошенных. Полную готовность продолжатьвысказали только 23,7% предпринимателей. При этом довольно актуальным способом адаптации бизнеса остаются схемы дробления. Фактически их применяют немногие - 3,6% опрошенных, но почти 20% рассматривают дробление как один из возможных инструментов для оптимизации издержек и повышения эффективности ведения бизнеса.

На фоне роста издержек большинство предпринимателей повысили цены (82,7%). Одновременно с этим бизнес оптимизирует штат, внутренние процессы, а также переходит на более дешевые материалы. Частично рост издержек покрыли 49,3% опрошенных. Среди иных способов адаптации - смена налогового режима.