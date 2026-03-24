Около миллиона подержанных авто купили россияне с начала года

24 марта. FINMARKET.RU - Россияне начали активно покупать подержанные машины. Рынок авто с пробегом в 5 раз превысил сегмент новых машин в России. За первые 2 месяца этого года россияне купили 848,9 тыс. подержанных автомобилей, пишут "Известия" . По новым же транспортным средствам количество сделок составило лишь 160,6 тыс., следует из данных Автостата.

В 2025 г. число проданных машин с пробегом оказалось рекордным за всю историю наблюдений (с 2007 года), и в этом году рост продолжился. За неполные три месяца россияне купили уже около миллиона старых авто, оценили опрошенные "Известиями" эксперты. Это не взрывной рост, но он устойчивый и важен тем, что идет на фоне гораздо более слабого рынка новых машин, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Увеличение спроса на автомобили с пробегом в стране связано с ограниченной доступностью новых машин и их высокой стоимостью, отметил Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент". По его словам, россияне начали активнее смотреть в сторону подержанных авто в 2023 году из-за внешних ограничений, ухода части зарубежных автомобильных брендов с отечественного рынка и дефицита новых иномарок.

В начале 2026 года спрос на автомобили с пробегом поддерживается пересмотром утилизационного сбора, завершением распродаж складских запасов новых машин и непростыми условиями автокредитования, отметил эксперт.

Тренд сформировался из-за того, что цены на новые авто росли быстрее доходов населения, добавил Чернов. Средняя цена новой машины превышает 3,5 млн рублей, тогда как автомобиль с пробегом обходится примерно в 1,5 млн рублей, добавила гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк. В условиях высокой инфляции и ограниченных доходов населения этот разрыв становится ключевым фактором выбора. По ее словам, сдерживающую роль сыграла и высокая ключевая ставка, которую ЦБ держал на рекордно высоком уровне в 21% на протяжении более полугода.

Как считают эксперты, в 2026 году спрос на подержанные авто продолжит расти. Ихмогут достичь рекорда за 5 лет и составить около 6,3-6,5 млн, считает Чернов. Автокредитование будет восстанавливаться, но не резко. Снижение ставки до 15% - это позитивный сигнал, однако банки всё еще осторожны к качеству заемщика.