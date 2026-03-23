В этом году планируется большой ввод офисных площадей

23 марта. FINMARKET.RU - Большой ввод офисных площадей в 2026 году должен снизить офисный голод. В Москве сдать планируется 900 тысяч кв. м. В Санкт-Петербурге второй год подряд введено будет более 100 тысяч кв. м офисов, пишет "Российская газета"

"Рынок офисной недвижимости в Москве по итогам 2025 года показал рекордный ввод - свыше 700 тысяч кв. м, но в 2026-м анонсировано еще около 900 тысяч кв. м новых площадей", - рассказывает Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group. Это во многом связано с активной реализацией программ стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) и комплексного развития территорий (КРТ), а также с восстановлением инвестиционной активности девелоперов.

Благодаря таким темпам строительства в 2026 году уровень вакантных площадей в офисах класса А может немного подрасти, считает Захарова. Но спрос на офисы останется высоким: объем сделок прогнозируется на уровне более 1 млн кв. м. Ключевыми драйверами рынка остаются структурный дефицит качественных площадей в деловых кластерах и индексация ставок на фоне инфляционных процессов.

Как отмечают эксперты, запрос к современным офисам - наличие "переговорок" и трансформируемых пространств, которые легко перекраиваются под новый проект.

Санкт-Петербург остается вторым по объему офисным рынком страны. В 2026 году в городе планируется ввести около 100 тысяч кв. м, преимущественно за счет реконструкции старых зданий. После рекордного ввода недвижимости в 2025 году, которая, по некоторым оценкам, достигла 200 тысяч кв. м, вакантность офисных помещений должна вырасти до 5%. Это обеспечит компаниям хотя бы минимальный выбор.

Вне Москвы и Санкт-Петербурга офисная недвижимость представляет собой здания, построенные более 10-15 лет назад. Новые объекты появляются точечно и чаще предлагаются в аренду, чем на продажу, рассказывает Елена Акатова, директор департамента офисной недвижимости NF GROUP. Из-за отсутствия новой застройки доля вакантных площадей качественных офисов классов А и B не превышает 5%, особенно в городах с высокой деловой активностью, таких как Казань, Новосибирск, Екатеринбург.

Востребованность офисов растет, в том числе, и потому, что удаленной работы стало меньше. Такой формат сегодня применяется точечно - в основном для специалистов IT, HR, финансового и инженерного профиля - и сохраняется преимущественно в крупных компаниях, отметили в SuperJob.

Как показал опрос сервиса, проведенный в феврале 2026 года, сотрудники на удаленке сегодня есть в 35% компаний. Полгода назад о наличии дистанционных работников рассказывали 39% работодателей. В Москве этот показатель заметно выше (43%), тогда как в Санкт-Петербурге он составляет 36%, а в остальных регионах России - 31%. Среди компаний со штатом более 1000 человек удаленка есть у 37%.