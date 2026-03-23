В ФНС признают риски повышения нагрузки на МСП

23 марта. FINMARKET.RU - В Федеральной налоговой службе признают риски повышения нагрузки на малый бизнес после внедрения системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) при импорте. Новая мера обеления поставок предполагает предварительную уплату НДС в составе обеспечительного платежа по СПОТ. Так что у части малого бизнеса, не являющегося плательщиком этого налога, возникает проблема: в отсутствие "исходящего" НДС принять к вычету уплаченный "входящий" не получится, и он останется в стоимости ввезенного товара, пишет "Коммерсант"

Партнер Б1 Вадим Ильин отметил, что в таких условиях малому бизнесу придется переосмыслить налоговое поведение и для получения вычета сделать выбор в пользу уплаты НДС по стандартным ставкам.

Старший юрисконсульт юридической фирмы Jingsh Иван Федоров соглашается: если компании на УСН не перейдут на стандартные условия, цена реализуемой ими продукции рискует стать неконкурентоспособной. Необходимость же вносить авансовый платеж еще до продажи импортируемой продукции, отметил эксперт, грозит малому бизнесу снижением объемов закупок на продажу.

Партнер юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов видит риски получения мелкими компаниями кассового разрыва из-за авансирования НДС еще до получения прибыли. В этой ситуации крупные игроки получают рыночное преимущество, поскольку обладают большим запасом прочности.