Минэнерго и ФАС против механизма "вези или плати" на железной дороге

23 марта. FINMARKET.RU - Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили против фиксации в уставе железнодорожного транспорта возможности использования механизма "вези или плати" во взаимоотношениях между РЖД и грузоотправителями. Об этом "Ведомостям" рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. По словам одного из них, это еще больше усложнит доступ грузоотправителей к дефицитной инфраструктуре, особенно в восточном направлении. Источник в одном из крупных грузоотправителей также отмечает, что большинство компаний против этой инициативы.

Обсуждение внедрения механизма "вези или плати" продолжается и окончательное решение еще не принято.

Позиция РЖД относительно применения механизма «вези или плати» не поменялась, говорит представитель компании. Этот механизм даст грузоотправителям возможность заручиться гарантиями вывоза всего предъявляемого груза, а перевозчику – увеличить общие объемы перевозок за счет снижения доли инфлированных заявок, пояснил он.

Согласно данным, приведенным главой РЖД Олегом Белозеровым в марте на встрече с операторами, в феврале количество согласованных заявок на перевозку грузов в цистернах превышало фактическую погрузку на 35%, в зерновозах – на 33%, в минераловозах – на 26%, в полувагонах – на 24%. Под февральские заявки, погрузка по которым не осуществлялась, было заадресовано 3600 цистерн, 1300 зерновозов, 1200 минераловозов и 11 100 полувагонов. Это напрямую влияет на качество работы сети, подчеркнул он.

Погрузка на сети РЖД в начале 2026 г. продолжает падать. В январе снижение показателя составило 4% (89,3 млн т) и в феврале – 3,2% (84,2 млн т) год к году. За весь 2025 год погрузка составила 1,12 млрд т (-5,6%).