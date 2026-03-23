На первичном рынке жилья распродано всего 32% площади

23 марта. FINMARKET.RU - В последние годы всё меньше квартир продается в новостройках в год их ввода в эксплуатацию, подсчитали для "Известий" аналитики на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Если в феврале 2021 года в проектах было реализовано около 70% площади, то в том же месяце 2022 года — уже 66%, в 2025 году — 52%, а по состоянию на февраль 2026 года - 51%. Речь идет о жилье, которое поступило в продажу.

Одновременно общая распроданность падала с 47% в феврале 2021 года до 42% в 2022 году и 34% в 2024 году, закрепившись на уровне 32% в 2025–2026 годах, отметила руководитель центра аналитики федеральной компании "Этажи" Ирина Пашковская. Так, в этом феврале на первичном рынке было распродано 32% общей площади, тогда как остальные оставались нереализованными, включая 24% лотов, по которым продажи еще не открыты.

"Ни в одном регионе России с крупными (от 1 млн кв. м строящегося жилья) первичными рынками процент общей распроданности жилых помещений не превышает 50%, в большей части он не превышает 30%, - сообщили газете аналитики "Движение.ру". — В 15 регионах распроданность квартир в домах с вводом в 2026 году не превышает половины всего объема жилья".

Особенно низка доля реализованного жилья в регионах с активным строительством и в городах-миллионниках. В Краснодарском и Красноярском краях не продано около 80% жилой площади, в Башкортостане — 78%, в Воронежской области, Пермском крае и Ленинградской области — по 76%.

Чуть лучше ситуация в Ростовской (75%), Новосибирской (74%), Челябинской и Омской (по 73%), Волгоградской и Свердловской областях (по 68%), тогда как минимальные значения показывают Москва (52%), Санкт-Петербург (61%), Московская область (63%), Татарстан (64%), Самарская (66%) и Нижегородская области (67%).

Увеличение объемов непроданного жилья стало закономерным итогом масштабного наращивания строительства в 2023–2024 годах, когда был достигнут пик запусков проектов.