ФТС готова поднять бюджетные сборы от внешней торговли

20 марта. FINMARKET.RU - Минфин рассматривает расширение возможностей сбора таможенных платежей в качестве "значительного резерва" для пополнения бюджета и способа обеления экономики, следует из выступлений на прошедшей 19 марта коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС). По итогам 2025 года объем таможенных поступлений взаметно просел в сравнении с предыдущим годом, и теперь в правительстве надеются на его как минимум восстановление, пишет "Коммерсант"

За 2025 годперечислила в федеральный бюджет около 5,9 трлн руб., исполнив план на 99%, сообщил глава службы Валерий Пикалев. По сравнению с 2024 г. это заметное снижение поступлений, тогда показатель составил 7,35 трлн руб. Согласно проекту бюджета на 2026-2028 годы, в этом году от ФТС ждут восстановления поступлений - план составляет 7,2 трлн руб.

Для этого ФТС в 2026 году намерена продолжить автоматизацию внутренних процессов, расширить эксперимент по таможенному мониторингу, усилить контроль за импортом и вывозом наличных рублей и золота.

В частности, ФТС предстоит завершить работу по созданию Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов второго поколения (ЕАИС ТО 2.0), нацеленной на повышение прозрачности процедур.