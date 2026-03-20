Почему снижаются продажи первичного жилья

20 марта. FINMARKET.RU - В феврале на 40 крупнейших региональных рынках России было зарегистрировано 26,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), подсчитали в ЦИАН. Год к году этот показатель сократился на 17,9%, пишет "Коммерсант" . В "Яндекс Недвижимости" на основе данных сервиса "Пульс продаж новостроек" оценивают снижение продаж в городах-миллионниках в феврале в 22% год к году, до 14,8 тыс. сделок. Во всей России, по оценке Dataflat.ru, снижение составило 13,1% год к году, до 35,9 тыс. ДДУ.

В январе т.г. на 40 крупнейших рынках России, согласно ЦИАН, было заключено 42 тыс. ДДУ - на 62,8% больше, чем годом ранее. В "Яндекс Недвижимости" только для городов-миллионников отмечали рост на 66%, до 24,1 тыс. ДДУ.

Перелом объясняется изменениями условий по семейной ипотеке. Так, с 1 февраля 2026 года семья может взять в рамках программы только один заем, ранее правом мог воспользоваться каждый из супругов. Существенную корректировку условий семейной ипотеки коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров считает фактором, который стимулировал спрос в январе.

Охлаждение спроса сказывается на экспозиции: у девелоперов накапливается нераспроданное предложение, реализовывать которое они нередко вынуждены с дисконтом.