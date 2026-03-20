Возможна ли рецессия российской экономики

20 марта. FINMARKET.RU - В России вероятность экономической рецессии сейчас высокая. Об этом говорится в последней аналитической записке "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков" Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия" . Эксперты определяют рецессию как снижение ВВП на протяжении 12 месяцев. При этом, как подчеркнули авторы, речь идет о высокой вероятности, но все-таки не об однозначном исходе.

В прошлом году физический объем ВВП увеличился примерно на 1%. Это почти в 5 раз меньше 2024 г., когда экономический рост составил около 4,9%. Просадка произошла именно в последний месяц прошлого года. Если брать период с декабря 2024 г. по ноябрь 2025 г., то рост экономики составил 1,3%.

Эксперты ЦМАКП проанализировали сводный опережающий индикатор (СОИ). Это фактически термометр, который показывает, насколько вероятнойстановится в ближайшие 12 месяцев, пояснил ведущий аналитик "АМаркетс" Игорь Расторгуев. Когда значение переходит порог в 0,18, система оповещения поднимает "красный флаг". По наиболее свежим данным ЦМАКП, в декабре прошлого года этот показатель был уже почти втрое выше критического порога - 0,49.

То есть СОИ подает сигнал о том, что в этом году российскаяс высокой долей вероятности войдет в рецессию, отметили авторы заметки. Для того чтобы это случилось в 2026 г., достаточно, чтобы в 1-м полугодии ВВП упал на 1%.

Кроме того, показатели уже четвертый месяц подают сигнал о том, что рецессия может быть затяжной (то есть длиться более года), говорится в докладе. Однако чтобы сделать окончательные выводы о длительности, цифры должны отклоняться от порога на протяжении 12 месяцев.

Как отмечается в статье ЦМАКП, сейчас на рост экономики негативно влияют повышение вероятности банковского кризиса и снижение сальдо счета текущих операций (разница между экспортом и импортом). Также снизился тот эффект, благодаря которому экономика продолжала увеличиваться по инерции, - после роста на 4,9% в 2024 г.

Доля проблемных активов в банковском секторе превысила 10%. Однако это маскируется интенсивной реструктуризацией просроченных ссуд и доминированием государственных кредитных организаций, поэтому кризис проходит в латентной форме, отмечают авторы статьи.

В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что не фиксируют банковский кризис. В прошлом году было некоторое ухудшение качества портфеля, но его нельзя назвать драматичным. Более того, проблемные кредиты хорошо покрыты резервами и залогами (корпоративные - более чем на 50%, а розничные - около 80%), добавили там.