Регионы ответят за нарушения с бюджетными кредитами

20 марта. FINMARKET.RU - Некоторыенеэффективно используют инфраструктурные бюджетные(ИБК), заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе отчета о работе ведомства за 2025 г. в Госдуме. По его словам, ряд субъектов не выполняет ни одного из четырех ключевых показателей: по объемам ввода жилья, налоговым, неналоговым поступлениям и рабочим местам, пишут "Ведомости" . Сейчас субъекты не несут ответственности за неисполнение договоренностей, в результате для 36% проектов с финансированием за счет ИБК стоимость выросла, отметил Ковальчук.

По его словам, для инструмента ИБК нет правил отбора, поэтому иногда средства инвестируются в те проекты, которые не являются востребованными с точки зрения Счетной палаты, которая акцентирует на этих моментах внимание Минстроя.

Как говорится в отчете Счетной палаты, механизм ИБК имеет ряд недостатков, в том числе "не установлены критерии и механизмы выбора регионами объектов инфраструктурных проектов, а также ответственность за недостижение заявленных социально-экономических эффектов по результатам их реализации". В результате этих дефектов "соглашения о предоставлении ИБК носят формальный характер". Счетная палата направила письмо в Минфин, в котором предложила учесть выявленные недостатки ИБК при формировании нормативно-правового и методического обеспечения нового механизма финансирования инфраструктурных проектов - казначейского инфраструктурного кредита (КИК).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с инфраструктурными кредитами "недопустима". "Выводы Счетной палаты нас обязывают, чтобы мы внесли необходимые изменения в законодательство и обсудили эту тему в рамках комитета по контролю, собрав представителей других профильных комитетов", - подчеркнул он. По его словам, получатели миллиардов рублей в рамках ИБК повышают тарифы и закладывают в них инвестиционную составляющую. "Но при этом фактически они получили деньги бесплатно на эту инвестиционную составляющую. Это уже тема для реагирования прокуратуры. Суммы огромные - от 150 млрд до 700 млрд руб., под триллион. А сейчас в разрезе регионов покажите нам, как это повлияло на тарифы! И если никак, тогда готовьтесь к тому, что вам надо будет отвечать", - заявил Володин.