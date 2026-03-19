.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
19 марта 2026 года 09:40
Импортные смартфоны не смогут работать в российских 5G-сетях
|0
picture alliance\ТАСС
19 марта. FINMARKET.RU - Российским операторам сети 5G, развертывание которой в стране запланировано на этот год, придется использовать отечественный алгоритм шифрования NEA 7 ("Кузнечик"). С его помощью смартфоны абонентов будут подключаться к базовым станциям. Иностранные алгоритмы SNOW (Европа), AES (США) и ZUC (Китай) смогут применяться лишь до 2032 года, следует из проекта требований к применению оборудования базовых станций связи пятого поколения, разработанного Минцифры (с документом ознакомились "Известия"). Таким образом, позиция ведомства относительно российских и зарубежных алгоритмов шифрования 5G изменилась — более ранняя версия проекта требований допускала использования иностранных алгоритмов без ограничения сроков. Алгоритмы шифрования остаются одной из самых острых проблем при развертывании сетей 5G в РФ, отметили опрошенные газетой участники рынка. Использование исключительно российских алгоритмов приведет к тому, что сети пятого поколения будет практически невозможно внедрить, а найти смартфоны, совместимые с ними, крайне сложно, сказал один из специалистов по планированию и строительству сотовых сетей. Если интегрировать отечественные решения в сетевое оборудование технически возможно, то убедить мировых производителей смартфонов применять их без формального закрепления в международных стандартах вряд ли получится, добавил он. В марте 2022 года все российские организации были исключены из стандартизирующих органов ETSI и 3GPP, которые отвечают в том числе за криптографические алгоритмы сетей 5G. Минцифры продолжает работу над текстом проекта приказа. Сейчас ведомство совместно с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, прорабатывает возможность поддержки не только отечественных, но и иностранных алгоритмов криптозащиты для базовых станций 5G, сообщили там. Однако, если телефон поддерживает российскую криптографию, она будет включаться в приоритетном порядке, сказали "Известиям" в министерстве. Такое шифрование может быть реализовано только в отечественном оборудовании. Однако достаточного количества российских базовых станций для сетей пятого поколения пока нет, а о разработке отечественных чипсетов для смартфонов 5G пока никто не заявлял.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.