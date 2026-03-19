Россия сократила морской экспорт нефти в марте

19 марта. FINMARKET.RU - Отгрузки российской нефти морем за вторую неделю марта сократились на 6,7%, что может быть связано с переориентацией покупателей на закупку сырья с танкеров. Снижение отгрузок совпало с рекордным подорожанием транспортировки, уходом части перевозчиков и попытками некоторых судовладельцев завысить ставки фрахта, пишет "Коммерсант"

Растущая стоимость фрахта в совокупности с повышенным спросом на крупнотоннажные танкеры может привести к оттоку судов Suezmax с российского экспортного рынка, считают в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). На фоне ближневосточного конфликта и волатильности цен рынок стремится к укрупнению перевозимых партий, отметил директор ЦЦИ Роман Соколов. Это, поясняет он, стимулирует спрос на крупнотоннажные танкеры, что повышает мировые ставки фрахта на суда Suezmax дедвейтом 130 тыс. тонн и выше. Пока, по его словам, ситуация не отразилась на российском рынке, который по-прежнему ориентирован на сегмент Aframax, на который в 2025 году пришлось 83% всех перевозок.

В текущих условиях конкуренция на рынке смещается с доступности флота на борьбу за объемы нефти, считает партнер Kept Максим Малков. По его словам, перевозчики отдают приоритет поставщикам, способным предложить дополнительные партии на маршрутах, не затронутых ближневосточным кризисом.