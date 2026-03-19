Названы профессии с самыми растущими зарплатами

19 марта. FINMARKET.RU - Доходы россиян в прошлом году росли неравномерно - в одних профессиях медианныеувеличилась более чем на 30%, в других - осталась на том же уровне или даже снизилась. При этом компании продолжают делать ставку на удержание критически важных для бизнес-инфраструктуры сотрудников, чьи навыки сложно заменить в условиях кадрового голода. К такому выводы пришли аналитики сервиса Dream Job, сравнив медианные зарплаты сотрудников в российских компаниях за 2024 и 2025 годы, пишет "Российская газета"

Наиболее заметная динамика зафиксирована там, где работодатели конкурируют либо за критические компетенции, либо за людей, которые обеспечивают ежедневную операционную нагрузку или влияют на денежный поток бизнеса. Лидером по темпам роста стала позиция директора по продажам: медианная зарплата увеличилась с 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Существенный плюс показали IT- DevOps инженеры и программисты-разработчики получили прибавку в 40 тыс. (зарплаты выросли со 180 тыс. до 220 тыс и со 100 тыс. до 140 тыс.).

Высокая динамика также видна в массовых коммерческих профессиях - медиана менеджеров активных продаж выросла с 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Российский рынок труда в 2026 году остается рынком соискателя: 89% компаний сталкиваются с нехваткой кадров, а 48% называют дефицит главной угрозой для бизнеса. По данным опроса Банка России, около 76% организаций планируют проиндексировать зарплаты в 2026 году, большинство - в пределах 5-10%.

"Как инструмент удержания индексация работает прежде всего для линейного и рабочего персонала - там, где денежный вопрос стоит острее всего и где люди реально уходят за прибавкой в 3-5 тысяч рублей. Для квалифицированных специалистов и управленцев деньги, конечно, важны, но давно перестали быть решающим аргументом. По итогам масштабного исследования hh.ru среди более 380 работодателей, в 2026 году главным приоритетом HR стал рост производительности труда, а не удержание персонала "любой ценой" - это говорит о зрелости подхода. Туда же смотрит и структура реальных запросов: 38% работодателей считают, что ключевые специалисты остаются в компании благодаря гибкому подходу руководства, а 30% уже внедряют карьерные треки", - рассуждает заместитель председателя совета директоров АО ХК"Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот" Анастасия Горелкина.

Руководитель Московского отделения независимого профсоюза "Новый труд" Анна Полякова акцентирует внимание на том, что важно понимать разницу между повышением зарплаты и индексацией. Это разные понятия. Индексация зарплаты - это обязанность руководителя в соответствии со статьями Трудового кодекса и касается всех сотрудников на трудовых договорах, а не абстрактной трудовой единицы или сотрудника на договорах гражданско-правового характера.