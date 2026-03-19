Рынок компьютеров в РФ упал на 25-30%

19 марта. FINMARKET.RU - В 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25-30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств, асократился до 48 млрд руб., подсчитали для "Ведомостей" аналитики компании "Интеллектуальная аналитика". Тенденцию подтвердил и представитель производителя электроники Fplus.

В количественном выражении в 2025 г. крупнейшую долю продаж занимают небрендированные, а также российские бренды iRU и ARDOR Gaming, а также устройства тайваньской компании MSI, говорит руководитель департамента "Компьютеры и планшеты" компании "М.видео" Сергей Зарайский. В денежном выражении структура такая же: лидерами остаются небрендированные решения, а также ARDOR Gaming, iRU и MSI, что связано с более высокой стоимостью игровых и производительных конфигураций, подчеркнул он.

По данным компании "Платформа ОФД", медианный чек на настольные ПК в сетевых и несетевых торговых точках как онлайн, так и офлайн, составил 45 205 руб. в 2025 г., что на 4% ниже, чем в 2024 г. Число покупок упало на 14% по сравнению с 2024 г., добавил представитель компании.

Рынок просел не столько из-за отсутствия денег у покупателей, сколько из-за смены приоритетов, считает директор IT-компании EvApps Альфред Столяров. Офисы массово заменяют ПК на ноутбуки и мини-компьютеры из Китая, говорит он. Кроме того, статистика, как правило, не учитывает огромный пласт серых компьютеров из Европы и США, а также активизировавшийся вторичный рынок, полагает он.

Рост цен на компоненты в 2026 г. не позволит возродиться рынку, полагает руководитель группы закупок "Мобильные решения" "Ситилинка" и Merlion Николай Козлов. В компаниях ожидают падения рынка ПК в первую очередь в штуках в 2026 г.