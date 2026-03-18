Экономика продолжает терять импульс

18 марта. FINMARKET.RU - Краткосрочные прогнозы состояния российской экономики от аналитиков и регуляторов начинают расходиться не только в интерпретациях ее текущей динамики, но и в оценке направления движения, пишет "Коммерсантъ".

Новый квартальный прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН фиксирует фактическую остановку прироста ВВП в первой половине года и тем самым ставит под сомнение параметры краткосрочного прогноза Банка России, ожидающего роста показателя в первом квартале на 1,6%.

Текущую фазу экономической активности характеризует опубликованный во вторник, 17 марта, сводный индикатор бизнес-климата (ИБК) ЦБ. В марте (исходя из данных за февраль) он продолжил снижаться, хотя и более медленными темпами. Значения ИБК остаются вблизи нуля за счет ожиданий, тогда как оценки текущих условий опустились до уровней, ранее наблюдавшихся лишь в кризисные периоды - в частности, весной 2022 года и во время пандемии. В этом смысле данные ЦБ скорее подтверждают сценарий паузы в экономической активности, чем вариант мягкого возврата к сбалансированному росту.

"ИБК как наиболее репрезентативный (для ЦБ) индикатор деловой активности подтверждает дальнейшую потерю импульса в экономике. При столь низких текущих уровнях индексаобычно была либо в рецессии, либо балансировала на грани стагнации - динамика точно слабее потенциальных 1,5-2,5% в год", - отметил Дмитрий Полевой из компании "Астра УА"