Минэкономразвития предложило обновить правила продажи турпакетов

18 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития России подготовило проект обновленных правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Ключевое нововведение касается внутреннего туризма: теперь туроператоры освобождаются от обязательства включать в пакетный тур транспортную перевозку от места жительства туриста до места отдыха.

Действующие правила были утверждены в 2020 году, и срок их действия истекает 31 декабря 2026 года, пишет "Российская газета" . Разработанная версия во многом дублирует текущий документ, однако в ней появилось важное исключение. Как говорится в проекте документа, там внесены изменения в состав туристского продукта (исключение из него обязательной перевозки), что стало следствием недавних поправок в отраслевое законодательство.

Ранее законодательство обязывало всех туроператоров, вне зависимости от направления работы, предоставлять клиенту комплекс услуг, включающий перевозку. Однако на практике для внутренних направлений эта норма не совсем подходит. Если туроператоры, занимающиеся выездным туризмом, исторически формируют пакеты "под ключ" (перелет + проживание), то на внутреннем рынке бизнес-модель иная. Многие компании специализируются именно на наземном обслуживании: они организуют экскурсии, проживание, питание и досуг, но не занимаются продажей билетов до места старта тура.

Теперь законодательство приведено в соответствие с реальными бизнес-процессами.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский поддержалв законодательстве, подчеркнув, что они направлены на развитие качественного туристического продукта в регионах России.

Для потребителей на внутренних направлениях изменения будут практически незаметны. Туроператоры по-прежнему смогут предлагать полные пакеты "все включено", включая билеты, если это выгодно и удобно клиенту. Однако теперь у них появится законное право продавать и так называемые "земляные туры", где турист самостоятельно добирается до точки сбора, а все остальное - проживание, питание, экскурсионное обслуживание на маршруте - берет на себя принимающая компания.