Компании не готовы к введению платы за углерод

18 марта. FINMARKET.RU - Преобладающая часть российских промышленных предприятий (95%) ведет подсчет своих выбросов парниковых газов, оставшиеся 5% планируют вскоре начать это делать, отмечается в исследованииБ1 "Отношение бизнеса к климатической повестке и углеродному регулированию в России". Проведенный в рамках работы опрос охватил 42 крупные компании (с персоналом от 5 тыс. до более чем 30 тыс. человек) - и не только из промсектора, пишет "Коммерсант"

Треть опрошенных (33%) выступают за расширение углеродного регулирования в России и видят в этом плюсы для укрепления бизнеса, повышения инвестпривлекательности и устойчивости. 45% занимают нейтральную позицию, 22% высказались отрицательно.

Согласно опросу, самую негативную реакцию бизнеса вызвало возможное появление вуглеродного налога - 52% относятся к идее введения такой платы отрицательно, 36% воспринимают ее нейтрально, и лишь 12% - положительно. Главный аргумент "несогласных" - рост финансовой нагрузки при введении налога.

В пресс-службе РСПП заявили, что в стране уже сложилась "сбалансированная система углеродного регулирования". Введение же цены на углерод "в фискальной форме или форме квотирования несет только негативные эффекты для экономики и перспектив инвестиций в базовых отраслях российской экономики, функционирующих и без того в непростых условиях".