18 марта 2026 года 08:45
Риски получения платежей на кредитку
Алексей Андронов/ТАСС
18 марта. FINMARKET.RU - На фоне ужесточения контроля со стороны банков россияне нашли способ избежать блокировки. Пользователям советуют принимать деньги на кредитную карту. Так банки якобы не блокируют счет, потому что это не поступление средств, а погашение долга. Однако прошенные "Известиями" юристы предупреждают, что в краткосрочной перспективе схема может работать, однако в долгосрочной несет серьезные риски. Банки все чаще замораживают счета россиян из-за подозрений в мошеннических операциях - по нормам 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма). С 1 января 2026 года перечень признаков подозрительных операций расширился с 6 до 12. Кредитные организации в том числе должны отслеживать частые и нетипичные переводы на карту. Вопросы может вызвать и слишком большое число отправителей денег. Как отмечают эксперты, когда деньги поступают на кредитку, банк действительно в первую очередь зачисляет их в счет погашения задолженности, однако система финмониторинга банка анализирует не только тип карты, но и количество контрагентов, частоту переводов, совпадение сумм, скорость последующего списания средств, общий характер операций. Т.е. финорганизации блокируют переводы не по принципу, какой из продуктов используется, а по факту подозрительной активности.
Опубликовано Финмаркет
