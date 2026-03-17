Контроль за наймом самозанятых усилят

17 марта. FINMARKET.RU - В Минтруде обеспокоены продолжающейся тенденцией подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами и самозанятостью. Поэтому будет усиленсо стороны Роструда. Только за прошлый год, как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, удалось вывести из обходных схем более 900 тысяч работников.

Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми, пишет "Российская газета" . Так, если более десяти работников одной компании стали самозанятыми и оказывают услуги по гражданско-правовым договорам этой же или новой организации, это станет поводом для проверки Роструда. Срабатывание индикаторов риска является для трудовой инспекции сигналом того, что в организации с высокой вероятностью нарушаются трудовые права сотрудников. Факт нарушения подтверждается или нет уже во время проверки Роструда.

Расширение перечня индикаторов риска для трудовых инспекций - это логичная попытка закрыть лазейку, которой пользовались недобросовестные работодатели, уверен доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Сейчас закон запрещает в течение двух лет привлекать бывших сотрудников как самозанятых, но на практике этот запрет иногда обходился через создание фирм-прокладок. Новый индикатор как раз нацелен на выявление таких схем. "С одной стороны, логика риск-ориентированного подхода здесь просматривается: вместо тотальных проверок инспекция получает возможность фокусироваться на компаниях, где вероятность нарушений выше, что соответствует общему вектору на снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес. С другой - важно понимать, что сам по себе индикатор - это лишь сигнал для проверки, а не доказательство нарушения", - считает он.