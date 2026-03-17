Число проверок бизнеса в 2025 году сократилось на 7%

17 марта. FINMARKET.RU - В России в 2025 г. было проведено 273 000 проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 000). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 г. Количественное снижение касается как плановых, так и внеплановых мероприятий, отметил он. Например, число первых уменьшилось до 35 000 (-13%) после 40 000 годом ранее. Количество внеплановых проверок сократилось на 6% до 238 000 после 254 000 в 2024 году, пишут "Ведомости"

Одновременно с уменьшением числа контрольных мероприятий выросла эффективность проверок - с 57% в 2024 г. до 64% по итогам прошлого года, следует из представленных на совещании материалов. Доля внеплановых мероприятий, которые выявили нарушения, увеличилась также на 7 п. п. до 61%, рассказал Григоренко.

Вице-премьер отметил, что "идеальное количество - это вообще отсутствие проверок". "Проверка означает, что что-то пошло не так, не были исполнены правила", - сказал он. Григоренко добавил, что ключевая задача - это дальнейший переход на риск-ориентированный подход. Его применение сейчас регламентировано постановлением правительства от 17.08.2016 № 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации". Согласно документу, риск-ориентированный подход (означает, что интенсивность проверок определяется категорией риска, присвоенной субъекту или его производственным объектам) сейчас распространяется на 22 вида федерального и семь видов регионального контроля и надзора, в том числе транспортного, земельного, энергетического и др.

При этом на фоне роста эффективности проверок значительно возросла доля досудебных обжалований бизнесом их результатов, сообщил Григоренко. Количество жалоб увеличилось сразу на 22% с 36 000 в 2024 г. до 44 000, рассказал он. Обязательное досудебное обжалование результатов проверок было введено в июле 2021 г. после завершения годичного эксперимента.