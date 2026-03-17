СЕГОДНЯ:
17 марта 2026 года 08:11
Реальные ставки по кредитам в РФ достигают 31%
Григорий Сысоев\ТАСС
17 марта. FINMARKET.RU - Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) в крупнейших банках достигает 31%, следует из данных "Финуслуг", которые изучили "Известия". За год показатель снизился лишь на 3,2 п.п., хотя ключевая ставка Банка России за тот же период опустилась на 5,5 п.п., до 15,5%. Минимальная стоимость потребкредитов сейчас составляет около 22,6% годовых - это только на 3,8 п.п. ниже уровня прошлого года. Верхняя граница по-прежнему находится около 39% годовых и за год снизилась всего на 2,5 п.п. Средний срок потребительских кредитов сейчас составляет около 27 месяцев, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Если заем берется под 31% годовых, переплата может достигать примерно 40% от первоначальной суммы. При этом доходность депозитов снижается значительно быстрее, следует из данных "Финуслуг". Ставки по вкладам на срок от трех до 12 месяцев сейчас находятся примерно на уровне 13,6% годовых, что почти на 2 п.п. меньше ключевой. Доходность по накопительным счетам в большинстве банков уже опустилась ниже 10%. При этом чистая процентная маржа банков в конце 2025 года превысила 5% - максимальный уровень за последние годы, следует из данных ЦБ. Это означает, что банки получают значительно больше дохода по кредитам, чем платят по депозитам. Для сравнения, в европейских странах показатель обычно находится на уровне 1-2%, а в США составляет примерно 2,5-3,5%. Банки закладывают в стоимость кредитов риски невозврата на фоне роста просроченной задолженности. При этом проценты по ним будут двузначными даже в 2027 году, считают эксперты.
