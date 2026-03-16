Онлайн-сервисам запретят манипулировать людьми с помощью нейросетей

16 марта. FINMARKET.RU - Онлайн-сервисам могут запретить манипулировать людьми с помощью искусственного интеллекта, например побуждать к ненужным покупкам, анализируя активности пользователей в Сети. Это следует из законопроекта Минцифры об, с которым ознакомились «Известия».

Крайняя форма такой— доведение до самоубийства, напоминают эксперты: к этому может подтолкнуть нейросеть, «притворяющаяся» близким человеком. При этом в ситуации с искусственным интеллектом запреты, считают специалисты, будут неэффективны: все сценарии работы нейросетей и их возможные ответы на запросы предусмотреть невозможно. Кроме того, это может навредить и ресурсам, которые используют ИИ, чтобы помогать осознанно подбирать нужные товары или контент.