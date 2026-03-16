Эскроу-счета в 2025 г. обошли в динамике роста 2024 г.

16 марта. FINMARKET.RU - В 2025 году напоступило 5,5 трлн рублей средств граждан в рамках механизма проектного финансирования, следует из данных ЦБ, это на 11% превысило результат 2024 года, пишет "Коммерсант".

Такая динамика обусловлена, в частности, ростом средней цены "метра" в заключенных договорах долевого участия (ДДУ) - этот показатель прибавил 14%. Также на приток средств на счета эскроу повлияло и то, что к концу года сезонный рост продаж был дополнительно подогрет ожиданиями ужесточения условий "Семейной ипотеки" (в частности, введения правила "один льготный кредит на семью"). Если за январь-сентябрь на эскроу-счета поступило 3,6 трлн рублей (минус 5% в годовом выражении), то в октябре-декабре показатель вырос сразу на 58% в годовом выражении, до почти 2 трлн рублей, что стало рекордным квартальным результатом, пишет "Ъ".

За год в проектах со счетами эскроу реализовано 26,9 млн кв. м жилья - это на 2% больше, чем в 2024-м, когда наблюдался повышенный спрос перед отменой массовой льготной ипотеки (26,3 млн кв. м). По прогнозу ЦБ в 2026 году остатки на счетах эскроу могут вырасти на 7-10% - результат будет зависеть от объема продаж, уровня цен, а также поступлений средств по ранее заключенным договорам с рассрочкой.