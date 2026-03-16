Стоимость новых импортных грузовиков в 2026 г. вырастет на 13–21%

16 марта. FINMARKET.RU - Средняя стоимость импортной грузовой техники (массой от 3,5 т) в России в 2026 г. вырастет на 13–21% к уровню прошлого года. Такие оценки привели «Ведомостям» автолизинговые компании.

По оценке аналитиков ГК «Альфа-лизинг», средняя стоимость грузовой техники увеличится на 21% до 10,5 млн руб. В частности, тягачи с колесной формулой 4 х 2 могут подорожать на 1,8 млн руб., самосвалы – на 3 млн руб., тягачи с колесной формулой 6 х 4 – на 3,6 млн руб.

Эксперты «Альфа-лизинга» поясняют, что в 2025 г. на первичном рынке продолжалась реализация грузовых машин 2023–2024 годов выпуска, большая часть которых была ввезена до пересмотров утильсбора с октября 2024 г. по январь 2026 г. Доля грузовиков 2025 г. выпуска составляла в 5–7%. В связи с этим в прошлом году средняя стоимость импортных грузовиков в портфеле компании составляла 8,7 млн руб., что сопоставимо с уровнем 2024 г.

По оценке «Газпромбанк автолизинга», средняя стоимость грузовой техники массой более 3,5 т в России в этом году вырастет на 13% до 12,8 млн руб. Доля утильсбора в стоимости нового импортного грузовика вырастет с 30 до 40%, рассказал заместитель руководителя управления по работе с импортерами компании Артур Саруханов. В прошлом году средняя цена грузовика, по данным «Газпромбанк автолизинга», выросла на 15% до 11,3 млн руб.

Кроме ставки утильсбора на стоимость машин будет влиять ожидаемое ослабление рубля и снижение доли лизинговых продаж на фоне высокой ключевой ставки, добавил собеседник «Ведомостей».

На фоне постепенного восстановления грузоперевозок аналитики «Альфа-лизинга» ожидают поступления на рынок грузовиков 2025–2026 годов выпуска, когда значимая часть стока у дилеров будет распродана. По их оценкам, стоимость этих грузовиков будет отличаться от машин 2023–2024 годов выпуска в размере «четырех утильсборов».

Долгосрочная шкала утилизационного сбора была утверждена в России 1 октября 2024 г. и будет действовать до 2030 г. Это привело к увеличению сбора на колесную технику на 70–85%, с 1 января 2025 г. ее проиндексировали в среднем на 10–20%, с 1 декабря 2025 г. ставка утильсбора на импортируемые машины зависит от типа и объема двигателя машины, а коэффициент – от мощности. С 1 января 2026 г. произошла запланированная индексация ставки утильсбора еще на 10–20%.

По данным агентства «Автостат», продажи средних грузовых машин (MCV, от 3,5 до 16 т) в январе – феврале 2026 г. составили 1600 единиц (по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года -30%), а тяжелых грузовиков (HCV, свыше 16 т) – 5300 шт. (-40%). Доля импортной техники в каждой из категорий варьируется от 30 до 55%.

Повышение цен на грузовые автомобили будет, но все зависит от скорости восстановления спроса на данную технику, распродажи складских запасов и изъятой техники, инфляции, а также утильсбора, говорит руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности Станислав Зингиревич.