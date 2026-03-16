Допдоходы от введения СПОТ в 2026-2028 гг. могут составить 300 млрд руб.

16 марта. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о запуске всистемы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) и ожидает поступления дополнительных косвенных налогов уже в 2026 г. в размере 50 млрд руб., в 2027 г. - 100 млрд руб. и до 150 млрд ежегодно начиная с 2028 г.

Основной закон "О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров" (N1175065-8), корреспондирующие поправки в Налоговый кодекс (N1174898-8), поправки в закон о государственном контроле за перевозками и Устав железнодорожного транспорта (N1174838-8) размещены в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, косвенные налоги при импорте из ЕАЭС платятся не на границе (как при ввозе из третьих стран, где их администрирует таможня), а постфактум: импортер сам подает декларацию по косвенным налогам в ФНС до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров на учет, и сам же платит НДС и акцизы.

Предполагается новая схема уплаты косвенных налогов, с внедрением обеспечительного платежа.

Согласно проекту закона, СПОТ будет распространяться на все товары, ввозимые из государств-членов ЕАЭС автомобильным транспортом. По решению правительства система может быть распространена на воздушный, железнодорожный и морской (речной) транспорт. Из-под действия системы исключены наличные денежные средства и денежные инструменты; нефть и нефтепродукты; электроэнергия; другие товары, транспортируемые по трубопроводам; товары физлиц для личных нужд; товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной территорией РФ; товары, составляющие государственную тайну; товары для дипломатических представительств; иные товары по перечню правительства.

Заявитель (импортер, комиссионер, агент и т. д.) обязан не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке. Он должен содержать данные о заявителе (ИНН), поставщике, перевозчике, иных лицах сделки, 10-значный код товарной номенклатуры - ТН ВЭД ЕАЭС, стоимость товаров по договору, сумму обеспечительного платежа, государственный номер транспортного средства (для автоперевозок), а если применимо, то сведения о праве не вносить платеж.

Одновременно с формированием документа заявитель обязан внести обеспечительный безналичный платеж в рублях на казначейский счет по соответствующему коду бюджетной классификации в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе. Исключение - акцизы по маркируемым подакцизным товарам. Срок внесения платежа - не позднее двух дней до ввоза.

Оператором системы СПОТ является ФНС, которая проводит автоматизированную проверку документов, правильность оформления и достаточность обеспечительного платежа и при положительном решении присваивает визуализированную ссылку (QR-код). Заявитель обязан направить ссылку поставщику или перевозчику до пересечения границы.

Обеспечительный не вносится, если заявитель отнесен к крупнейшим налогоплательщикам, находится на налоговом мониторинге, включен в реестр уполномоченных экономических операторов (при купле-продаже напрямую с поставщиком), ввозит товары без уплаты налогов (включая товары через электронные торговые площадки для физлиц), является резидентом свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 г.) , транзитно перемещает товары между странами ЕАЭС через РФ, ввозит предметы лизинга. Кроме того, правительство вправе утвердить дополнительные критерии освобождения от уплаты платежа.

Если внесенная сумма платежа превышает сумму, указанную в документе, заявитель может подать заявление на возврат превышения, в порядке, аналогичном возврату положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС). Возврат обеспечительного платежа третьим лицам не допускается.

На границе контролирующий орган СПОТ (он прямо не указан в проекте закона) осуществляет выборочную проверку на наличие у перевозчика документа о предстоящей поставке с нужным статусом и соответствие сведений в нем документам перевозчика. Срок проверки - не более двух часов. Если документ отсутствует, не имеет нужного статуса или сведения не совпадают (кроме случая ввоза в меньшем количестве), то будет выдано предписание о выезде транспортного средства с товарами за пределы РФ в срок не более трех часов. Выезд контролируется видеофиксацией. Если выявлены признаки иных нарушений (не по закону о СПОТ), предписание о выезде не выдается, в данном случае действуют общие нормы права ЕАЭС и законодательства РФ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, затраты на внедрение системы составят 16,57 млрд руб. в 2026-2028 гг., по линии ФТС - 6,85 млрд руб., ФНС - 9,71 млрд. Ожидаемые дополнительные поступления косвенных налогов: от 50 млрд руб. в 2026 г., 100 млрд в 2027 г. и до 150 млрд руб. в год начиная с 2028 г.

Предполагается, что с 1 апреля по 30 июня 2026 г. система будет работать в тестовом режиме: обеспечительный платеж не вносится, проверка его достаточности не проводится, визуализированная ссылка формируется только при успешной регистрации документа, при несоответствии сведений ставится только отметка о несоответствии.

Основной блок поправок вступит в силу с 1 июля 2026 г. При этом нормы об обеспечительном платеже, об отказе в допуске на территорию РФ, о предписании о выезде - с 1 октября 2026 г.

Поправки в Налоговый кодекс встраивают обеспечительный платеж СПОТ в механизм уплаты косвенных налогов при импорте из ЕАЭС. В срок до 1 октября 2026 г. должен быть опубликован приказ ФНС об изменении формы декларации по косвенным налогам

Поправки в закон о международных автоперевозках и Устав железнодорожного транспорта законодательно закрепляют обязательное применение навигационных пломб при международных автомобильных и железнодорожных перевозках отдельных категорий товаров по территории РФ. Правительство определяет перечень категорий товаров, подлежащих отслеживанию, порядок применения пломб, случаи обязательного применения, а также условия, при которых перевозки не подлежат отслеживанию.

Организация, обеспечивающая применение пломб - уполномоченный оператор, определяемый правительством в соответствии с соглашением в качестве национального оператора (сейчас это РТИТС, оператор "Платона"). Оплата услуг будет производиться за счет одного из участников цепочки поставки (отправитель, экспедитор, перевозчик, получатель). Тарифы должны быть экономически обоснованными, следует из проекта закона. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 г.