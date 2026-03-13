Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%

Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%

13 марта. FINMARKET.RU -в России в феврале 2026 года составила 0,73% после повышения в январе на 1,62%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Инфляция в РФ в феврале 2025 г. составляла 0,81%.

За январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%.

Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%, а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января и 5,59% на конец декабря 2025 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2026 года составил 100,52% (в январе 2026 года - 100,95%), в годовом выражении - 105,18% (после 105,43% в январе).

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,84% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 5,43%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в феврале на 3,67% (в годовом выражении - снизилась в цене на 2,08%).

Непродовольственные товары в феврале стали дороже на 0,28% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,20%).

Услуги в феврале подорожали в среднем на 1,10% (в годовом выражении - на 9,89%).

В феврале существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград - на 9,3%, морковь - на 8,2%, огурцы - на 7,9%, помидоры - на 5,2%, картофель - на 5,0%, лимоны - на 4,1%. Снизились цены на апельсины - на 7,1%.

Среди других продовольственных товаров в феврале значительно выросли цены на куриные яйца - на 9,3%, водку - на 2,3%, баранину - на 2,1%.

Снизились в феврале цены на масло сливочное - на 1,4%, на сметану - на 1,05, на оливковое масло - на 0,8%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на ювелирные изделия - на 5,4%, газеты - на 3,3%, свежесрезанные цветы - на 3,1%.

Цены на бензин автомобильный в феврале выросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Среди услуг в феврале значительно подорожал отдых в Египте - на 19,7%, Турции - на 11,0%, странах Закавказья - на 7,7%.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы: на проезд в различных вагонах поездов дальнего следования от 3,7% до 6,2%, междугороднем - на 1,7% - и городском - на 1,2% - автобусах, пригородном поезде - на 1,0%.

ЦБ РФ 13 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2026 году составляет 5,2% (снизился с 5,4% по опросу в начале февраля), в 2027 году - 4,4%.