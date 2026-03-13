Доступ к торгам бензином на Петербургской бирже могут ужесточить

В условиях роста оптовых цен нарегуляторы начали обсуждение новых ограничений для участников биржевых торгов. По данным "Коммерсанта" , ФАС предлагает допускать к сделкам на бирже только членов саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников товарного рынка (НАУТОР), что должно помочь в борьбе с недобросовестным поведением игроков. В ФАС сообщили газете, что вопрос об ограничении доступа находится в стадии обсуждения, а "проработка темы связана с правилами поведения для трейдеров".

ФАС в том числе обращала внимание участников торгов на необоснованный рост оптовых цен и значительный объем неудовлетворенного платежеспособного спроса. Также обсуждался вопрос покупок топлива вертикально интегрированными нефтекомпаниями через третьих лиц. По данным издания,должна представить списки таких компаний, к которым могут быть применены санкции вплоть до отстранения от торгов.

Трейдеры считают, что ограничение доступа к торгам превратит биржу из рыночного механизма в закрытую бюрократическую структуру. По их словам, создание барьеров в виде обязательного членства в объединениях несет риски монополизации и упрощает условия для ценовых сговоров. Главная угроза, продолжают собеседники, заключается в деградации ценообразования, поскольку без массового спроса биржевые индексы перестанут быть индикативными. Отсутствие конкуренции в итоге позволит оставшимся игрокам переложить все издержки на потребителя, что приведет к росту розничных цен, полагают источники газеты.