13 марта 2026 года 09:14
Доступ к торгам бензином на Петербургской бирже могут ужесточить
Кирилл Кухмарь/ТАСС
В условиях роста оптовых цен на топливо регуляторы начали обсуждение новых ограничений для участников биржевых торгов. По данным "Коммерсанта", ФАС предлагает допускать к сделкам на бирже только членов саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников товарного рынка (НАУТОР), что должно помочь в борьбе с недобросовестным поведением игроков. В ФАС сообщили газете, что вопрос об ограничении доступа находится в стадии обсуждения, а "проработка темы связана с правилами поведения для трейдеров". ФАС в том числе обращала внимание участников торгов на необоснованный рост оптовых цен и значительный объем неудовлетворенного платежеспособного спроса. Также обсуждался вопрос покупок топлива вертикально интегрированными нефтекомпаниями через третьих лиц. По данным издания, биржа должна представить списки таких компаний, к которым могут быть применены санкции вплоть до отстранения от торгов. Трейдеры считают, что ограничение доступа к торгам превратит биржу из рыночного механизма в закрытую бюрократическую структуру. По их словам, создание барьеров в виде обязательного членства в объединениях несет риски монополизации и упрощает условия для ценовых сговоров. Главная угроза, продолжают собеседники, заключается в деградации ценообразования, поскольку без массового спроса биржевые индексы перестанут быть индикативными. Отсутствие конкуренции в итоге позволит оставшимся игрокам переложить все издержки на потребителя, что приведет к росту розничных цен, полагают источники газеты.
Опубликовано Финмаркет
