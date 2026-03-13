13 марта 2026 года 08:29
Стоимость активов под управлением УК в 2025 году выросла на 24%
13 марта. FINMARKET.RU - Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в четвертом квартале 2025 года достигла 32,6 трлн рублей, что на 4,1% больше в квартальном выражении и на 24,2% в годовом, говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний" Банка России. Более 75% прироста обеспечены увеличением стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) - за счет нетто-притока средств пайщиков и положительных результатов инвестирования. Нетто-приток средств в ПИФ в 2025 году вырос более чем на треть, до 2,8 трлн рублей. Нетто-приток в БПИФ по итогам четвертого квартала вырос более чем вдвое в квартальном выражении, до 258,3 млрд рублей. Это второе по величине значение за всю историю наблюдений после рекорда в четвертом квартале 2024 года, когда этот показатель составил 457 млрд рублей. Чистый приток в ОПИФ снизился почти в два раза, до 146,7 млрд рублей, в ЗПИФ - более чем на треть, до 292,6 млрд рублей. Вознаграждение УК за 2025 год выросло на 4,9%, до 142,7 млрд рублей, прибыль после налогообложения - на 36,7%, до 80,5 млрд рублей.
