Камбину предложили поискать более амбициозный подход к внедрению ИИ

13 марта. FINMARKET.RU - Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий IT-отрасль, поручил Федеральным органам исполнительной власти (ФОИВам) доработать ключевые показатели эффективности (КПЭ) по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. КПЭ - это целевые показатели, которые ведомства поставили сами себе и подведомственным организациям по февральскому поручению вице-премьера. Но ряд из предложенных показателей, по мнению Григоренко, "может быть сформулирован еще более амбициозно!".

Предложенные ФОИВами КПЭ рассматривались в ходе заседания правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий, следует из протокола заседания, пишут "Ведомости" . Обновленные показатели ФОИВы должны представить до конца марта 2026 г. в рамках уже утвержденного федбюджета.

Из протокола следует, что сейчас многие КПЭ, представленные ведомствами, не содержат конкретных числовых значений, например доли предприятий в отрасли, объема экономии в деньгах или сокращения количества времени и др. Среди прочих несовершенств в ходе заседания подкомиссии называлось отсутствие конкретных эффектов и практической пользы от внедрения ИИ.

Например, показатель, предложенный Минобрнауки, - "доля научных организаций и вузов, применяющих ИИ в научной деятельности". По мнению Григоренко, как следует из протокола, необходимо уточнить, в каких именно процессах будет учтен показатель.

Еще одним из показателей, обсуждавшихся на совещании, был показатель ФМБА - "доля граждан, получивших консультацию через ИИ-чат-бот Службы крови, 75%". Григоренко посоветовал "не просто установить долю граждан, использующих чат-бот, а оценить эффект от такого внедрения", утверждается в протоколе. Например, учесть уровень удовлетворенности граждан, скорость обработки запросов и получения консультации, экономию трудозатрат и освобождение времени операторов, перечисляется в документе.

Григоренко также поручил "вовлечь в обсуждение и формирование КПЭ представителей отраслей от бизнеса", следует из протокола. Работа по сбору обратной связи от компаний будет проводиться на площадке АНО "Цифровая экономика". Вице-премьер подчеркнул, что КПЭ также будут проходить обсуждения на уровне регионов.