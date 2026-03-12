Счетная палата наращивает эффект от проверок

12 марта. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) в 2025 году нарастила бюджетный эффект от проводимых проверок, следует из годового отчета ведомства, пишет "Коммерсантъ".

Объем возвращенных в казну средств и имущества, дополнительных доходов бюджета и сокращения неэффективных расходов оценен в 653 млрд руб., это в 4,4 раза выше, чем годом ранее (148,9 млрд руб.). При этом возврат средств в бюджеты всех уровней составил 294,1 млрд руб. против 95,9 млрд руб. в 2024-м, отметил глава СП Борис Ковальчук, такой показатель стал рекордным. В общей сложности в 2025 году госаудиторами выявлено 1,2 тыс. фактов нарушений и недостатков на 1,5 трлн руб., что также превышает показатели 2024 года (1,15 трлн руб.). Среди наиболее "дорогих" - нарушения при предоставлении и использовании субсидий (455 млрд руб.).