Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно

12 марта. FINMARKET.RU - В январе 2026 года россияне досрочно погасили на четверть больше кредитов, чем годом ранее, выяснили «Известия», изучив данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Продолжилась тенденция IV квартала 2025-го, когда заемщики раньше срока закрыли долги на сумму более 1 трлн рублей (+35% год к году). 500 млрд из этой суммы пришлось наналичными, 362 млрд — на ипотеку, 156 млрд — на автокредиты. При этом годовой рост досрочных погашений автокредитов был двукратным.

Люди стараются быстрее расплатиться с ссудами, которые брали по высоким ставкам, отмечают эксперты. Из-за снижения ключевой ставки становится менее выгодно держать деньги на вкладах, и люди предпочитают быстрее закрывать кредиты. В этих условиях есть случаи, когда некоторые банки при досрочном погашении требуют оплату процентов за весь срок кредита, хотя закон это ограничивает.

В январе 2026-го объемы традиционно снизились до 276 млрд рублей, но это всё равно на четверть выше показателя января 2025-го. 56% всех досрочных погашений пришлись на полное закрытие долга, остальные — на частичное уменьшение обязательств.

В Газпромбанке всплеск активности объяснили выплатой 13-й зарплаты в декабре. Рост объемов досрочных погашений подтвердили в банках «Дом.РФ» и ПСБ. При этом в банке «Новиком» особой динамики не отмечают.

Россияне стараются заранее закрывать кредиты, которые они оформляли в предыдущие годы, из-за высоких ставок, отметил гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Чем выше проценты по ссуде, тем дороже ее обслуживание и тем выгоднее выплатить ее раньше срока. Многие заемщики изначально планировали поступить именно так.

При этом безнадежные долги россиян подскочили на треть. Почему увеличивается доля проблемных кредитов и как это влияет на стоимость банковских продуктов.

Еще год назад ключевая достигала рекордных 21%, ставки по потребкредитам могли доходить до 26–40%, а по ипотеке — до 22–26%. Переплата по таким ссудам значительная даже при небольших сроках. А жилищные кредиты многие тогда брали на 25 лет — общая переплата по ним могла быть в 2,5–3 раза больше взятой суммы.

После периода высоких ставок заемщики стали более чувствительны к полной переплате по кредиту, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Когда долг дорогой, любая свободная сумма чаще идет на его погашение, а не на потребление.

Когда заемщику приходится взять ссуду по высокой ставке, он в любом случае будет стараться быстрее снизить тело долга, чтобы избежать переплаты, объяснила директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.

Кроме того, в условиях высокой неопределенности люди стремятся снизить ежемесячные расходы на долги. Досрочное погашение сейчас — это способ сэкономить на процентах и восстановить личную финансовую устойчивость, добавил Владимир Чернов.