Минтруд проверит многих

12 марта. FINMARKET.RU - С конца прошлого года Роструд начал массовую проверку российских маркетплейсов, таких как «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс Маркет», чтобы найти у них сотрудников, работающих не по трудовому договору. Соответствующее поручение 10 декабря 2025 года службе дала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет "Коммерсантъ". Как следует из этого документа, с 15 декабря по 17 февраля Роструд должен был провести серию профилактических мероприятий, в том числе профилактические визиты в подразделения ряда российских компаний. В их числе — маркетплейсы «Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс Маркет», а также сеть гипермаркетов «Мега».

Цель этих визитов — найти на складах предприятий сотрудников, которые, будучи фактически работниками компании, не оформлены ею по трудовому договору.

До 2 марта Роструд должен был доложить о результатах этих проверок в правительство.

И Роструд, и сами маркетплейсы отметили, что считаютплановыми. Как пояснили “Ъ” в службе, «профилактический визит — это инструмент профилактики нарушений» и трудовые инспекции организуют их регулярно — только за 2025 год их число превысило 13 тыс. В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ, в свою очередь, отметили, что находятся в «постоянном рабочем диалоге с регулятором и при необходимости взаимодействуют с ведомствами по всем возникающим вопросам». Логистические объекты «Озона», как и производственные объекты всех крупных компаний любого сектора экономики, регулярно посещают проверяющие органы, такие как Роструд, УФМС, МЧС и другие, сообщили в пресс-службе компании «Озон».

Однако ряд признаков указывает, что сейчас внимание надзорных органов к этому виду бизнеса все же является повышенным.

Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает проверять и связанные с маркетплейсами ПВЗ и рассылает их владельцам уведомления о вызове в налоговую и требования о представлении документов из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ за работников.

предложио дополнить статью 5.27 КоАПпримечанием, по которому Роструд сможет выписывать штрафы за некорректное оформление трудовых отношений за каждого работника в отдельности. Сейчас, они, напомним, составляют до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 100 тыс. руб.— для юридических лиц.