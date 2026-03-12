12 марта. FINMARKET.RU - Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%. Девелоперам стало невыгодно запускать проекты из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, пишут "Ведомости".

В 2026 г. российские девелоперы начнут возводить 35 млн кв. м нового жилья, говорится в отчете Совкомбанка. По словам главного аналитика финансовой организации Анны Земляновой, это на 15% меньше, чем было в прошедшем году: тогда застройщики запустили 41,3 млн кв. м недвижимости (-12% к 2024 г.). Таким образом, резкий рост девелоперской активности в январе – феврале сменится падением объемов строительства, сказано в документе.

С такими выводами согласны и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская полагает, что данный показатель в этом году снизится на 15–27% до 30–35 млн кв. м. Эксперт группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Андрей Носов прогнозирует запуск 38 млн кв. м (-8% к 2025 г.). Директор BnMap.pro Сергей Лобжанидзе, ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов и управляющий партнер консалтингового агентства «Стратегия девелопмента» Татьяна Калюжнова тоже считают, что застройщики в текущем году запустят меньше новых проектов, чем в прошлом. Cнижение объемов на 15–20% видится реалистичным и президенту ГК «Основа» Александру Ручьеву. А вот управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов ожидает положительной динамики. Правда, госкомпания Дом.РФ ранее в своем отчете также писала о начале строительства в 2026 г. 41–45 млн кв. м недвижимости.

Сокращение объемов запуска жилых проектов в этом году Совкомбанк объясняет ужесточением условий по семейной ипотеке с 1 февраля. Эта программа является ключевым драйвером продаж у девелоперов, 70% кредитных сделок заключается с привлечением именно этого инструмента, говорит Землянова. Теперь же ситуация изменилась. По ее словам, банки за последний месяц, по данным на 22 февраля, выдали лишь 18 500 таких кредитов против 55 500 в январе и 30 000 годом ранее. А после введения дифференцированной ставки в зависимости от количества детей выдача ипотеки может сократиться еще сильнее, подчеркивает Землянова. Госдума планирует рассмотреть внесение изменений в эту программу уже в I квартале этого года.

В ответ на снижение спроса девелоперы приостанавливают работу над новыми проектами, поясняет Калюжнова. Им, как объясняет эксперт, нет смысла наращивать предложение, пока есть выбор квартир в ранее начатых комплексах. Застройщики не успевают распродавать уже построенные объекты, подтверждает Лобжанидзе. По его словам, в готовых домах сейчас экспонируется 22% лотов (1,14 млн кв. м, или 18 129 лотов). В целом у девелоперов на текущий момент реализована только треть имеющихся у них объемов жилья, считает Змиевская.