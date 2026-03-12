Ведомства обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию

12 марта. FINMARKET.RU - Одной из мер поддержки металлургов, которые столкнулись с существенным падением спроса нана фоне охлаждения экономики, могла бы стать корректировка формулы расчета акциза на сталь и переход на плавающую ставку при его расчете. Такое предложение было разработано Минэкономразвития и Минпромторгомв феврале, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с предложением ведомств.

Министерства предлагают для вертикально интегрированных металлургов сохранить саму формулу, согласно которойрассчитывается с учетом среднемесячной цены сляба и, на данный момент, фиксированной ставки акциза. При этом акциз не взимается, если стоимость сляба опускается ниже 30 тыс. руб./тонна.

Теперь же рассматривается вариант плавающей ставки (ранее - фиксированные 2,7%) в зависимости от спреда: цена сляба в рублях за вычетом себестоимости (рассчитывается как сумма стоимости железорудного сырья (РФ, FCA) Х 1,488 (средний расход ЖРС на тонну сляба), стоимости стального лома (РФ, СРТ ж/д УФО) Х 0,183 (средний расход лома на тонну) и стоимости коксующегося угля (марка Ж, FCA) Х 0,591 (средний расход угля на тонну), а также фиксируемых расходов (тарифы и фонд оплаты труда), индексируемых на уровень инфляции.

В случае, если спред составит менее 1 тыс. рублей, акциз не уплачивается, при показателе от 1 тыс. рублей и до 5,5 тыс. рублей будет действовать текущая ставка в 2,7%, а при спреде выше 5,5 тыс. рублей ставка составит 4,35%.

Расчет разницы предлагается актуализировать ежеквартально.

"Интерфакс" направил запросы в Минфин и Минпромторг.

Позиция Минэкономразвития по вопросу отмены акциза на сталь для электрометаллургической отрасли заключается в необходимости индивидуального подхода и рассмотрении финансово-экономического состояния отдельной компании и инвестиционного проекта, рассказал источник.

На данный момент на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 тыс. 500 руб.

О необходимости корректировки акциза на сталь с определенной периодичностью заявляет Минпромторг. Так, в прошлом году министр Антон Алиханов говорил о планах ввода нового порогового значения при его расчете для металлургов уже с января 2026 года. Однако Минфин не поддержалметаллургов и профильного ведомства.

Не получили металлурги поддержки и первого вице-премьера Дениса Мантурова на состоявшемся на прошлой неделе совещании по развитию черной металлургии: дополнительные антикризисные меры поддержки компаний отрасли должны обсуждаться в индивидуальном порядке, с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения, заявил Мантуров.