СЕГОДНЯ:
Главное
11 марта 2026 года 18:41
Запуск "российской полки" в ритейле планируется с марта 2027 года
Николай Галкин/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Запуск механизма "российской полки" в ритейле, в рамках которого торговые сети и маркетплейсы обязаны будут предоставлять определенную долю своих торговых площадей и онлайн-выдач продукции российского происхождения, запланирован на 1 марта 2027 года. "Срок вступления в силу закона "о российской полке" перенесен на 1 марта 2027 года. Цель данного переноса - предоставление возможности ритейлерам и маркетплейсам планомерно (без чрезмерной нагрузки на бизнес-процессы) реализовать положения закона", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ. Таким образом, запуск "российской полки" отложен ровно на год: в первоначальной версии законопроекта, подготовленного Минпромторгом летом прошлого года, была указана дата 1 марта 2026 года. Законопроект вызвал дискуссию среди участников торговой отрасли и его не успели внести в Госдуму в осеннюю сессию. В феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что рассчитывает, что проект закона о "российской полке" будет рассмотрен депутатами этой весной. Согласно ранее опубликованному проекту документа, требование о минимальной доле отечественных товаров в офлайн и онлайн ритейле на первом этапе будет распространяться на непродовольственный сегмент. Перечень товаров, которые затронет новый механизм, а также их минимальную долю на полке и критерии статуса национального товара, будет отдельно определять правительство. Также правительство отдельно установит порядок приоритетной выдачи карточек национальных товаров на интернет-страницах маркетплейсов. В отношении офлайн-розницы в изначальной версии проекта было сказано, что торговые сети обязаны обеспечить в зале каждого торгового объекта размещение на полочном пространстве "минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов товаров соответствующей группы на таком оборудовании". Высота размещения национальных товаров на полочном пространстве должна составлять от 80 до 160 см от поверхности пола. В отношении отдельных видов непродовольственных товаров правительство вправе устанавливать специальные требования к размещению. Требование о "российской полке", как ожидается, не будет распространяться на торговые сети с годовой выручкой менее 2 млрд рублей, на монобрендовые магазины, на магазины dutyfree. На "российской полке", как ожидается, будет представлена как продукция производства РФ, так и товары, выпущенные на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - при условии подтверждения факта их производства в ЕАЭС.
Ключевые слова: Россия, торговля, протекционизм
