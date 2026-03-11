В РФ могут ввести требования по локализации производства устройств умного дома

11 марта. FINMARKET.RU - Для производителей устройств для умного дома хотят установить требования по подтверждению отечественного производства, а также предусмотреть дополнительные меры поддержки. Это следует из плана мероприятий по реализации концепции цифровизации многоквартирных домов (МКД), утвержденного правительством в феврале, пишут "Ведомости"

Минпромторгу, Минцифры, АНО "Умный многоквартирный дом" поручено к 4-му кварталу 2026 г. сформировать предложения по совершенствованию мер поддержки производителей отечественных устройств и оборудования умного дома, говорится в плане мероприятий. А к 4-му кварталу 2030 г. тем же исполнителям рекомендовано подготовить требования по подтверждению отечественного производства таких устройств и оборудования.

Одной из целей концепции цифровизации многоквартирных домов вна период до 2030 г. является преимущественное использование отечественных устройств и оборудования умного многоквартирного дома, напомнил представитель Минцифры.

Базовый набор устройств и оборудования умного дома зафиксирован в ГОСТе и включает в себя IP-домофоны и IP-видеокамеры, считыватели систем контроля и управления доступом (СКУД) и умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем, датчики определения экстренных ситуаций, умные осветительные приборы, интеллектуальные приборы учета коммунальных ресурсов,погодозависимой автоматики и объекты пассивной инфраструктуры, обратил внимание представитель Минцифры.

Планируемая к 2030 г. установка требований к подтверждению отечественного происхождения оборудования позволит производителям участвовать в госзакупках и программах импортозамещения, пояснил суть мероприятия представитель Минпромторга. Уже сейчас ведется работа по стандартизации и сертификации решений, чтобы рынок наполнялся качественными и совместимыми продуктами, указал он.

В то же время положения концепции носят рекомендательный характер, поэтому использование отечественных устройств и оборудования умного многоквартирного дома является добровольным, подчеркнул представитель Минцифры. Обязательных требований к использованию исключительно отечественных устройств для жителей или управляющих компаний не предусмотрено, подтвердил представитель Минпромторга.

Но к рекомендациям следует отнестись с вниманием застройщикам, управляющим компаниям, государственным и муниципальным заказчикам, подчеркнул представитель Минпромторга. Для обычных жителей рынок остается открытым, подчеркнул он.