Частные инвесторы наращивают вложения в ПИФы

11 марта. FINMARKET.RU - В последний зимний месяц 2026 года интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно вырос. По оценке "Коммерсанта" , основанной на данных Investfunds, в феврале чистый приток средств в розничные паевые фонды (открытые и биржевые ПИФы) превысил 146 млрд руб. Этот результат на 29% выше показателя января. При этом в феврале 2025 года из этих фондов был зафиксирован отток в размере более 17 млрд руб. Участники рынка связывают восстановление спроса на инструменты коллективного инвестирования с активным снижением ставок по депозитам.

В феврале в первую очередь средства шли в фонды денежного рынка, чистые привлечения в которые в отчетный период достигли 72 млрд руб., что почти на 29 млрд руб. выше показателя января. Спрос на такие фонды растет и со стороны корпоративных клиентов.

Вырос интерес и к фондам облигаций. По данным Investfunds, чистый приток средств в них превысил 59 млрд руб., что почти на 17 млрд руб. выше результата января.

В стороне от общего тренда оказались ПИФы смешанных инвестиций (чистый приток сократился почти в 2 раза, до 13 млрд руб.) и драгметаллов (снижение на 30%, до 5 млрд руб.). А из фондов акций инвесторы продолжали в основном выводить средства - чистый отток составил 3,4 млрд руб., лишь на 0,5 млрд меньше, чем в январе.

Тренд на снижение ставок по депозитам будет и дальше способствовать росту привлечений в ПИФы.