Безнадежные долги россиян подскочили на треть

11 марта. FINMARKET.RU - По итогам 2025 г. задолженность россиян по кредитам самого низкого качества превысила 2,4 трлн рублей, следует из статистики Банка России. В 2024 г. их было на треть меньше - около 1,8 трлн. Такие займы можно считать невозвратными, они относятся к пятой категории качества, пишут "Известия"

Проблемная задолженность формируется за счет кредитов четвертой и пятой категорий. В совокупности они занимают почти 7% розничного кредитного портфеля банков, следует из данных ЦБ. Год назад их доля составляла около 5,7%.

В российской системе оценки рисковделятся на пять категорий качества. Ссуды I категории считаются наиболее надежными и имеют минимальный риск. II категория предполагает умеренный риск и требует формирования резерва до 20% от суммы долга. III категория - сомнительные кредиты с резервом от 21 до 50%. IV категория считается проблемной: вероятность невозврата высока, поэтому банки формируют резерв на уровне 51-100%. V категория - безнадежные кредиты. По ним вероятность потерь оценивается в 100%, поэтому банки обязаны резервировать всю сумму.

В сегменте необеспеченных потребкредитов доля проблемных ссуд выросла до 13% на начало 2026 года против 9% годом ранее, пояснили "Известиям" в пресс-службе регулятора. В основном ухудшилась платежная дисциплина по долгам, выданным в конце 2023 - начале 2024 года. Среди них есть ссуды заемщиков с низким кредитным рейтингом или вообще без кредитной истории, по которым изначально было сложно оценить риски.

В ипотеке ситуация остается более стабильной. Доля проблемных ссуд увеличилась, но остается на низком уровне - около 1,7% на начало 2026 года, уточнили в ЦБ. Это связано с "вызреванием" кредитов, которые банки выдавали в период ажиотажного спроса на льготную ипотеку и рыночные программы в 2023-2024 годах.

Банки заранее формируют значительные резервы под проблемные кредиты. По данным ЦБ, общий объем такой подушки безопасности под ссуды четвертой и пятой категорий составляет около 2,3 трлн рублей. Это заметно больше показателя годом ранее - 1,8 трлн.

Повышение стоимости кредитов и повседневных расходов вызывает хронические просрочки: займы переходят в более рискованные категории, а банки увеличивают резервы, отметил Илья Федорин из "Эксперт РА". В результате растет стоимость риска, финансовые организации осторожнее выдают новые кредиты, ужесточают требования к заемщикам и медленнее снижают ставки.