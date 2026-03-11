Власти готовятся к борьбе с серым импортом

11 марта. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 марта одобрила законопроект Минфина о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом "Ведомостям" сообщили два источника, знакомых с результатами обсуждения. Основная задача СПОТ - пресечение уклонения от уплаты налогов за товар, импортируемый в Россию из стран ЕАЭС (помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Пока система будет действовать только в отношении перевозок автомобильным транспортом.

Как следует из документа, основанием для провоза товаров через российскую границу станет предъявление перевозчиком специальной визуализированной ссылки - электронной отметки в виде матричного штрихового кода. Она будет присваиваться каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа, предназначенного для уплаты налогов за эту продукцию.

Под действие системы подпадет не весь импорт. Исключение составят наличные денежные средства и денежные инструменты, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергия, товары, транспортируемые трубопроводным видом транспорта, и др.

Также документ перечисляет категории импортеров, освобожденных от предоставления обеспечительного платежа. К ним, в частности, будут относиться крупнейшие налогоплательщики, пользователи налогового мониторинга, уполномоченные экономические операторы (УЭО, юридические лица, которые презюмируются добросовестными и могут пользоваться рядом упрощений при перевозке товаров). Кроме того, под исключение попадают все ситуации, когда налоги за товар платить не нужно в соответствии с законом, а также когда товар ввозится резидентом свободной экономической зоны, расположенной в стране ЕАЭС, на территорию такой же зоны в пределах РФ. Кроме того, обеспечительный платеж не потребуется при транзите через российскую территорию.

Исключение в применении СПОТ может быть сделано для Белоруссии.

Помимо законопроекта, непосредственно регулирующего порядок работы СПОТ, Минфин предложил внести сопутствующие поправки в Налоговый кодекс (НК), которые также были одобрены правкомиссией 10 марта, сообщают источники "Ведомостей".

Эксперты не исключают, что усложнение процедуры импорта может привести к некоторому сокращению торговли с партнерами из ЕАЭС.