Количество китайских компаний в РФ выросло в 10 раз после 2022 года

10 марта. FINMARKET.RU - С декабря 2021 г. по февраль 2026 г. количество компаний с китайскими учредителями или соучредителями на российском рынке выросло с 1434 до 14798. В то же время закрылось таких компаний почти в 5 раз меньше - 2653. Это, кск пишут "Ведомости" , следует из расчетов сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile. Согласно анализу, бизнес с китайскими учредителями в России занимает долю в 22,3% от общего числа организаций с иностранным участием. В конце декабря 2021 г. эта доля составляла лишь 3,6%.

Согласно данным Rusprofile, 2025 год стал рекордным по числу открытых компаний с китайским участием после начала СВО - 4317. Оценка "Т-бизнеса" за 2024-2025 гг., с которой также ознакомились "Ведомости", несколько отличается. Согласно этим данным, в 2025 г. сообщалось о 4084 появившихся компаниях с китайским участием, а в 2024 г. - о 3020 (фирмы с китайским участием демонстрируют самый быстрый темп наращивания активности среди иностранцев).

Для выхода на рынок России китайцы не только активно открывают свой бизнес, но и становятся собственниками и руководителями существовавших до них российских компаний, отмечается в исследовании "Т-бизнеса". В 2025 г. на три зарегистрированных китайцамив России приходилась одна приобретенная, пишут аналитики.

Согласно данным Rusprofile, сейчас больше всего компаний хотя бы с одним китайским учредителем открыто по коду ОКВЭД "торговля розничная по почте или по интернету", т. е. связанных с покупками на маркетплейсах - 2992 шт.

Согласно оценке "Т-бизнеса", офлайн - розничная торговля в 2025 г. в годовом выражении ускорилась в 2,7 раза и впервые обогнала e-commerce по темпам прироста регистраций новых бизнесов с китайским участием (с 14% до 38%). А в онлайн-сегменте динамика в 2025 г., наоборот, замедлилась в 1,6 раза по сравнению с 2024 г. (со 166% до 105%), обратили внимание аналитики "Т-бизнеса".

На втором месте среди профилей компаний с китайским участием - "торговля оптовая неспециализированная" (628 организаций), на третьем - "торговля розничная непосредственно при помощи интернета" (590 компаний). Первую пятерку по специализации замыкают компании с китайскими учредителями, занимающиеся "строительством жилых и нежилых зданий" (397) и "деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания" (341).