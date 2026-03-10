.
10 марта 2026 года 09:52

Минстрой уточняет механизмы комплексного развития территорий

Егор Алеев/ТАСС
10 марта. FINMARKET.RU - Власти продолжают настройку законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ). Минстрой подготовил проект закона, направленный на "доводку" механизма КРТ. Речь идет о программе обновления застройки на неэффективно используемых территориях - в частности, в кварталах с ветхим и аварийным жильем и в бывших промзонах, пишет ."Коммерсант". Сейчас в активной стадии реализации находятся 1,3 тыс. проектов КРТ с градостроительным потенциалом в 153 млн кв. м жилья.

Среди предложений министерства - урегулирование ситуаций, когда в ЕГРН нет данных о зарегистрированных правах на жилье, попавшее под КРТ.

Муниципалитеты должны будут "обеспечить действия по выявлению" собственников - если сделать это не удастся, то жилье передается в госсобственность для реализации проекта КРТ в судебном порядке.

Для жителей меняются сроки возможного исключения их дома из КРТ. Решение о выходе должно быть принято общим собранием собственников (ОСС) до торгов на право заключения договора о КРТ.


Ключевые слова:    РФ,  Минстрой,  КРТ,  законопроект

 
